В Стокгольме началась вакцинация против оспы обезьян

Столичный регион Швеции начнет вакцинацию против оспы обезьян людей, подвергшихся воздействию вируса. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации Стокгольма в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление здравоохранения рекомендует, чтобы людям, которые были в тесном контакте с человеком, заболевшим оспой обезьян после того, как у них появились симптомы, была предложена вакцина. Вакцина наиболее эффективна, если ее вводят в течение четырех дней после того, как люди подверглись риску заражения, но в некоторых случаях и до 14 дней после этого", - поясняется в пресс-релизе.

Жители Стокгольма, подвергшиеся воздействию вируса, будут вакцинированы одной или двумя дозами в зависимости от предписания врача. Людей с симптомами оспы обезьян прививать не будут. Самостоятельно записаться на вакцинацию невозможно, кандидатов на прививку будет идентифицировать служба здравоохранения, которая сама свяжется с ними.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 63 случая заражения.

Швеция в середине июля получила от европейского агентства Hera (Управление по чрезвычайным ситуациям и реагированию в области здравоохранения) ограниченное количество доз вакцины Jynneos против оспы обезьян. Из-за общего дефицита препаратов Jynneos распределялась с учетом численности населения каждой страны - члена ЕС и принципа солидарности. Препарат, разработанный датской компанией Bavarian Nordic, продается под маркой Imvanex в Европе, Jynneos в США и Imvamune в Канаде Он был одобрен для иммунизации против оспы в ЕС, Канаде и США, позже его разрешили к использованию при оспе обезьян.

Ранее профилактическая вакцинация от оспы обезьян началась в Нидерландах. В среду Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что примет ряд мер для борьбы с распространением оспы обезьян в связи с тем, что вспышка заболевания была объявлена Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.