Новая волна жары надвигается на Францию

Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупредила о высокой пожароопасности в связи с третьей волной аномальной жары во Франции с понедельника, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Метео-Франс" прогнозирует с понедельника повышение температуры по всей стране выше нормы для данного периода. Во многих местах она превысит 35 градусов. На юго-западе страны температура может достигнуть 39 градусов.

Уже с воскресенья в средиземноморской зоне страны (в Окситании, Провансе и на Корсике) опасность пожаров в связи с сезонными ветрами при температуре, которая местами достигала не менее 37 градусов, прогнозировалась очень высокой, так как она усиливается засухой, доведшей растительность до легковоспламеняемого состояния.