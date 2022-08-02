Премьер Венгрии заявил, что Брюссель - "не босс" Будапешта

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является "боссом" Будапешта, решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем", - написал он на своей странице в Facebook. По словам Орбана, если решение на уровне ЕС не подходит Венгрии, а его принятию можно препятствовать, то "совместное решение приниматься не будет".

"Евросоюз не в Брюсселе. Евросоюз находится в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде. Это очень важный вопрос", - отметил глава венгерского правительства.

Венгрия неоднократно выступала против ряда европейских инициатив. В частности, Будапешт не поддержал план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.