Банк Англии поднимает учетные ставки на 0,5 процентных пункта до 1,75 процента на фоне прогнозов по инфляции и это самое большое увеличение за последние 27 лет, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В соответствии с прогнозом, инфляция к концу года может достигнуть 13 процентов из-за роста цен на газ. Кроме того, Банк Англии предупредил, что с четвертого квартала 2022 года экономика страны будет в рецессии до 2023 года. Это является самым продолжительным спадом со времен финансового кризиса 2008 года. В связи с этим британцам предрекли сильнейшее за 60 лет снижение уровня жизни.

В то же время отмечается, что к целевым двум процентам показатель инфляции должен опуститься к 2024 году.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал инфляцию ключевой проблемой британской экономики. «Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше. Мы абсолютно точно не можем и не должны спокойно к этому относиться», — заявил он.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Так, потребительские цены в еврозоне в июле взлетели на 8,9 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента в июне. Кроме того, глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране.