ЕЦБ увеличил вложения в гособлигации наиболее слабых экономик еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил покупку государственных облигаций слабых экономик Европы. По информации газеты Financial Times, таким образом регулятор намерен поддержать их в условиях ранее объявленного прекращения стимулирования экономики еврозоны с целью борьбы с растущей рекордными темпами инфляцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подсчитало издание, основываясь на статистике самого ЕЦБ, с июня по июль текущего года банк вложил €17 млрд в экономики Италии, Испании и Греции, уменьшив одновременно на €18 млрд объем своих вложений в гособлигаций Германии, Нидерландов и Франции.

"Это очень большое отклонение. Выглядит так, что ЕЦБ очень активно реинвестирует практически все средства, вырученные в ключевых странах, в периферийные государства", - цитирует Financial Times Фредерика Дюкрозе, главу отдела макроэкономических исследований финансовой компании Pictet Wealth Management.

21 июля совет управляющих ЕЦБ сообщил о том, что принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Базовая процентная ставка увеличена до 0,5%, ставка по депозитам теперь составляет 0%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 0,75%.