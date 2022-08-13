В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек

В Черногории в пятницу произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая стрелка. Об этом, как передает Trend, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

После того, как на место прибыли сотрудники полиции, стрелок открыл огонь и по ним, он был ликвидирован ответным огнем.

Еще шесть человек ранены, один из которых - полицейский.

Согласно данным местных СМИ, причиной происшествия стала семейная ссора.

Стрельба произошла в городе Цетине, расположенном в 36 км от Подгорицы.