...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек

Европа Материалы 13 августа 2022 00:12 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек

Читайте Trend в

В Черногории в пятницу произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая стрелка. Об этом, как передает Trend, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

После того, как на место прибыли сотрудники полиции, стрелок открыл огонь и по ним, он был ликвидирован ответным огнем.

Еще шесть человек ранены, один из которых - полицейский.

Согласно данным местных СМИ, причиной происшествия стала семейная ссора.

Стрельба произошла в городе Цетине, расположенном в 36 км от Подгорицы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости