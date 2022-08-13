Тренер «МЮ»: Роналду мне не говорил, что хочет уйти из команды

Тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что португалец Криштиану Роналду не хочет уходить из команды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Utdreport в соцсетях.

«Я имею дело с игроками, которые у нас есть. Мы планируем провести этот сезон с Роналду. Необходимо вписать его в команду. Он мне не говорил, что хочет уйти», — сказал тен Хаг.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется «Челси», «Атлетико», «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен».