Лондонский аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов из-за нехватки сотрудников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В понедельник руководство аэропорта заявило, что до 29 октября, то есть до конца летнего сезона в авиационной отрасли, число вылетающих из Хитроу пассажиров не будет превышать 100 тыс. в день.

Изначально предполагалось, что ограничения пассажиропотока, о которых Хитроу объявил в июле, будут сняты 11 сентября, пишет газета Financial Times.

Руководство аэропорта отметило, что введенные меры привели к существенному улучшению качества обслуживания, и решение о продлении меры было принято по согласованию с авиакомпаниями.

Ограничения могут быть сняты и раньше, если станет понятно, что ресурсов аэропорта для этого достаточно.