Цена газа в Европе превысила $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 6%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 464 за 1 тыс. куб. м, или €234,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.