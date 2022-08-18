Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд – Зеленский

Ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, сказал президент Украины Володимир Зеленский во время общения с университетским сообществом Чили.

"Мы очень хотим, чтобы восстановилась наша экономика. Сегодня мы страдаем. У нас минус 5 миллиардов долларов ежемесячно. Я имею в виду такой большой дефицит", – сказал Зеленский, отметив, что очень сложно выплачивать людям заработную плату.

В то же время он заверил, что экономика будет восстановлена.