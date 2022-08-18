Цена газа в Европе закрепилась около $2 500 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам торгов в четверг закрепилась в районе $2 500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Общий рост стоимости газа за день составил почти 6%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 499 за 1 тыс. куб. м, или 239 евро за МВт·ч.

В пике цена газа доходила до $2 532.

Ранее на этой неделе спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. В свою очередь, "Газпром" не исключил, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4 000 за 1 тыс. кубометров.

Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.