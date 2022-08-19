Крупнейшая за 30 лет забастовка в Великобритании: отменено 80% поездов

По всей Великобритании отменили 80% поездов, передает Trend со ссылкой на «Казинформ». На забастовку вышли профсоюзы компании, которая обслуживает большую часть железных дорог королевства, включая все крупные вокзалы Лондона.

Главное требование железнодорожников — повышение зарплат. По их словам, жалование было недостаточным ещё до энергетического кризиса и резкой инфляции.

«Мы, похоже, пробудили дух солидарности британского народа. Мы встретили большую поддержку, люди возвращаются к идеям коллективных действий, забастовок и солидарности трудящихся», - сказал генеральный секретарь профсоюза Мик Линч.

Десятки тысяч пассажиров не смогли добраться до места назначения или сильно опоздали. Британцев просят до следующей недели не планировать поездки без острой необходимости.

Выступления работников британских железных дорог называют самыми массовыми за три десятка лет.