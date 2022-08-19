Испания инвестирует свыше €200 млн в опреснительные установки на фоне засухи

Власти Испании планируют инвестировать более €200 млн в расширение опреснительных установок на фоне сильной засухи в стране. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, спустя почти два десятилетия после того, как правительство на фоне туристического бума запустило многомиллионный план по оснащению побережья опреснительными установками, нынешние погодные условия подталкивают Мадрид к увеличению своих мощностей по производству питьевой воды.

Отмечается, что кабмин Испании собирается заложить в бюджет €127,5 млн на то, чтобы увеличить свои опреснительные возможности на 25% на юго-востоке королевства. Кроме того, власти автономного сообщества Каталония намерены удвоить свои мощности в ближайшие пять лет, выделив на эти цели €90 млн.

10 августа издание сообщало, что запасы водохранилищ Испании во время засухи сократились до 39,2%, что является самым низким показателем с 1995 года. Заметного улучшения ситуации не ожидается из-за отсутствия прогнозируемых интенсивных дождей и жаркой погоды. На фоне сложившейся ситуации в ряде населенных пунктов Испании ввели ограничения на использование воды.