В торговом центре на юге Швеции произошла стрельба

Два человека пострадали в пятницу в результате стрельбы в торговом центре в городе Мальмё на юге Швеции, подозреваемый задержан. Об этом полиция королевства сообщила на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По подозрению в стрельбе задержан один человек. В связи с инцидентом пострадали два человека", - отмечается в пресс-релизе.

Инцидент произошел в 17:07 (19:07 GMT+4). На месте происшествия находится большое число правоохранителей, которые опрашивают свидетелей и изучают материалы с камер наблюдения. "Непосредственная опасность для населения считается устраненной, - говорится в сообщении. - В настоящее время инцидент рассматривается как связанный с криминальной средой".

По словам свидетелей, внутри торгового центра человек начал стрелять в людей, телеканал TV4 сообщает, что выстрелов было около 20. По информации газеты Sydsvenskan, задержанному 15 лет. Полиция просит жителей города не посещать торговый центр, так как она работает на месте происшествия.