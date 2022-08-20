В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками газа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у страны нет возможности оказать значительную помощь Европе с поставками газа в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем этой зимой», — сообщил Трюдо. Он отметил, что правительство страны уже предприняло возможные меры по наращиванию добычи и поставок нефти и газа, однако подчеркнул, что это не способно заменить те внушительные объемы поставок российских энергоносителей, от которых на данный момент зависит Европа.

Канадский премьер добавил, что это вопрос будет обсуждаться во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Канаду 21 августа.