Трасс рассматривает возможность заморозить цены на электроэнергию в Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, являющаяся фаворитом в гонке на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, рассматривает возможность заморозить цены на электроэнергию на фоне энергетического кризиса. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Трасс в последние дни обсуждала подобное развитие событий с представителями энергетической индустрии, а также с наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы Минфина Квази Квартенгом, который в настоящее время занимает пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Выступая в воскресенье в эфире вещательной корпорации BBC, руководитель Форин оффиса отказалась рассказывать какие-либо подробности относительно мер помощи населению в свете энергокризиса, пообещав обнародовать программу правительства в течение ближайшей недели.

В свою очередь газета The Times со ссылкой на свои источники проинформировала, что Трасс "планирует представить некий аналог искусственного предела цен для потребителей вместе с механизмом по возмещению расходов поставщиков". Ранее Лейбористская партия и партия "Либеральные демократы" призвали правительство консерваторов заморозить цены на электроэнергию на нынешнем уровне.

26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до £1 971 в год ($2,33 тыс.).