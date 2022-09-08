Все дети Елизаветы II прибыли в ее резиденцию в Шотландии

Все четверо детей британской королевы Елизаветы II в четверг после сообщений об ухудшении состояния ее здоровья прибыли в замок Балморал в Шотландии, где в настоящий момент находится Ее Величество. Об этом сообщает на своей странице в Twitter корреспондент телеканала ITV Моше Швартц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У королевы четверо детей - наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдвард, граф Уэссекский. Внук королевы герцог Кембриджский Уильям тоже прибыл в замок.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, она была помещена под медицинское наблюдение.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии.