Трасс и Макрон договорились совместно бороться с последствиями энергетического кризиса

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс провела первую телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой они условились, что страны продолжат совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса. В заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, говорится также, что Лондон и Париж продолжат сотрудничество в оборонной сфере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса <...>, а также сотрудничаем в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам", - указано в заявлении.

На Даунинг-стрит также отметили, что лидеры стремятся в ближайшее время провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.