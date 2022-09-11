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Трасс и Макрон договорились совместно бороться с последствиями энергетического кризиса

Европа Материалы 11 сентября 2022 02:13 (UTC +04:00)
Трасс и Макрон договорились совместно бороться с последствиями энергетического кризиса

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Глава правительства Великобритании Лиз Трасс провела первую телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой они условились, что страны продолжат совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса. В заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, говорится также, что Лондон и Париж продолжат сотрудничество в оборонной сфере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса <...>, а также сотрудничаем в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам", - указано в заявлении.

На Даунинг-стрит также отметили, что лидеры стремятся в ближайшее время провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.

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