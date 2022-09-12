На парламентских выборах в Швеции лидирует блок правящей партии

Красно-зеленый блок правящей Социал-демократической рабочей партии (СДРПШ, Левая партия и Партия охраны окружающей среды) вместе с поддерживающей СДРПШ Партией центра с незначительным отрывом лидирует на парламентских выборах в Швеции. Об этом свидетельствуют данные экзитпола телеканала TV4, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правящий блок набирает 50,6% голосов, оппозиционный праволиберальный альянс (Умеренная коалиционная партия, "Либералы", Христианско-демократическая партия, "Шведские демократы") - 48%.

Согласно экзитполу телеканала SVT, правящий блок набирает 49,8% голосов, а оппозиционный праволиберальный альянс - 49,2%.