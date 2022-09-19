Экономисты оценивают в 80% вероятность рецессии в еврозоне в ближайший год

Вероятность экономического спада в еврозоне на протяжении двух кварталов подряд в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, которое приводит данные опроса экономистов, ранее вероятность подобной ситуации оценивалась в 60%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, экономисты спрогнозировали рост инфляции в еврозоне до 9,6% в последние три месяца текущего года. При этом ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что целью регулятора является возврат инфляции к отметке в 2%. Респонденты Bloomberg считают, что раньше 2024 года эта цель не будет достигнута.

Экономисты также предположили, что ЕЦБ может в октябре поднять ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Таким образом, ставка по депозитам может достичь 1,5%. При этом к февралю данная ставка, по прогнозам опрошенных агентством Bloomberg экономистов, может вырасти до 2%.