Пожар начался в Париже на одном из крупнейших в мире продуктовых рынков

Сильный пожар начался в Париже на продуктовом рынке Рюнжи, сообщает Associated Press. Отмечается, что это один из самых больших подобных рынков в мире, там работает более 12 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Именно с рынка Рюнжи продукты завозят во французскую столицу и ближайшие районы. Там продаются фрукты и овощи, мясо, молочные продукты, цветы и др.

Данных о пострадавших нет.

Местные власти говорят, что возгорание удалось локализовать. Предположительно, пожар начался на складе овощей и фруктов.