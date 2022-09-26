Несколько полицейских ранены во время беспорядков у посольства Ирана в Лондоне

Несколько полицейских получили ранения во время беспорядков, устроенных у посольства Ирана в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большое число протестующих собрались по адресу [посольства Ирана] при намерении значительной группы организовать беспорядки. После того, как протестующие попытались прорвать полицейские кордоны и начали кидать петарды в сотрудников полиции, на место были направлены дополнительные полицейские ресурсы в дополнение к тем, кто был на месте. Пять человек были задержаны, в том числе за нарушение общественного порядка с применением насилия. Мы в курсе того, что несколько сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков, судя по всему, никто из них не ранен серьезно", - говорится в коммюнике.

Как заметили в Скотленд-Ярде, возле дипломатического представительства Исламской Республики останется дежурить большое число сотрудников полиции, которые будут "следить за обстановкой".