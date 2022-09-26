Будущий премьер Италии Джорджа Меллони о господствующей мировой идеологии - первое заявление

БАКУ/Trend/ - Будущий премьер Италии Джорджа Меллони высказалась о господствующей мировой идеологи, которая превращает людей в рабов.

Ее слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Почему семья для них – враг? Чем она их пугает? Есть простой ответ на все эти вопросы. Потому что это то, что составляет нашу суть. Потому что это наша идентичность. Потому что все, что составляет нашу суть, сейчас объявляют врагом те, кто хочет нас ее лишить и просто превратить в идеальных рабов-потребителей. Вот почему они бьют по нашей национальной, религиозной, гендерной, семейной идентичности.

Мне нельзя называть себя итальянкой, христианкой, женщиной, матерью. Я должна быть гражданка икс, гендер икс, родитель №1, родитель №2. Потому что если меня превратили в номерок, отняли идентичность и лишили корней, тогда я буду идеальной рабыней, отданной на милость финансовым спекулянтам. Идеальным потребителем.

Вот почему мы вызываем у них такой страх. Вот почему это событие их так пугает. Потому что мы не хотим стать номерками, а готовы защищать ценность каждого человека. Каждого! Потому что у каждого из нас есть уникальный генетический код, который неповторим. И нравится это кому-то или нет, но это свято. И мы будем это защищать. Мы постоим за Бога, за Родину и за семью. За все то, что их так раздражает. Мы сделаем это, чтобы защитить нашу свободу», - сказала она.