Тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления

Во Франции ряд жилищных товариществ решили поднять вопрос об отказе от централизованного отопления на фоне растущих цен на газ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает France TV.

Собственники одного из товариществ в Ницце попросили жителей обсудить отопление дома будущей зимой из-за новых цен на газ. По информации телеканала, жильцы осознают, что не смогут платить по новым расценкам и отказываются закупать газ. Так, один из собственников рассказал, что ему придется заплатить за газ за год €7669 и это «просто нереально».

Многие из жителей, сообщает СМИ, задумываются о покупке электрообогревателей.