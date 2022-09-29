Кабмин Италии изменил прогноз на рост ВВП до 0,6% в 2023 году

Правительство Италии изменило в сторону снижения прогноз экономического роста на 2023 год до 0,6%. Как указывается в сообщении пресс-службы председателя кабмина, такая оценка содержится в одобренном в среду примечании к экономическому и финансовому документу, принятому в апреле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году по причине общего ослабления международного и европейского цикла темпы роста снижаются до 0,6% [ВВП] по сравнению с 2,4%, программируемыми в апреле", - говорится в сообщении. Как уточняется, данные оценки не учитывают мер, которые будут предусмотрены в будущем бюджетном документе. Его должно будет принимать уже новое правительство. Прогноз роста 2,4% рассчитывался исходя из предполагаемых мер текущей легислатуры.

Ожидается также снижение соотношения внешнего долга с ВВП, которое в этом году снизится до 145,4% с 150,3% в 2021 году, а к 2025 году достигнет 139,3%. Дефицит бюджета составит 5,1% по сравнению с 7,2% в 2021 году, что несколько лучше более раннего прогноза на 5,6%.

Констатируется также, что в течение последних шести месяцев экономический рост был выше ожиданий. "Сейчас прогнозы менее благоприятные из-за общих условий замедления глобальной экономики и европейской экономики, что стало следствием повышения цен на энергоносители, роста инфляции и общей геополитической ситуации", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что рост ВВП в этом году будет чуть выше - 3,3% - по сравнению с прогнозируемыми 3,1%.