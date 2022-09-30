Американский бизнесмен может купить футбольный клуб "Эвертон" за $430 млн

Владелец английского "Эвертона" Фархад Мошири провел предварительные переговоры о продаже клуба американскому бизнесмену Мацеку Каминскому. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу газета Financial Times.

По данным газеты, сумма сделки может составить примерно 400 миллионов фунтов стерлингов (почти $430 млн). Согласно источникам, переговоры между Мошири и инвестором из Миннесоты в последние дни продвинулись вперед. При этом сделка должна будет быть одобрена Английской премьер-лигой.

Переговоры осложняются нестабильностью финансового рынка в Великобритании. Окончательная сумма также зависит от финансирования запланированного нового стадиона "Эвертона" в Ливерпуле. Успешная продажа будет означать, что половина из 20 клубов премьер-лиги будет иметь американских акционеров.

Каминский эмигрировал в Соединенные Штаты из Польши в конце 1960-х годов, он работал консультантом по инвестициям в брокерских компаниях, прежде чем заняться инвестициями в недвижимость.

Мошири впервые инвестировал в "Эвертон" в 2016 году, а через два года приобрел контрольный пакет акций, используя выручку, полученную от продажи миноритарного пакета в "Арсенале" своему давнему деловому партнеру Алишеру Усманову. "Эвертон" был вынужден искать новые источники финансирования в начале этого года после того, как действие ряда спонсорских сделок с компаниями Усманова было приостановлено, поскольку российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, Евросоюза и США.