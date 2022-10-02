Блок ГЕРБ-СДС побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), по данным экзитполов, побеждает на завершившихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с проведенными социологическим агентством Alpha Research опросами избирателей на выходе с участков, результаты которых были представлены в эфире телеканала BTV, за ГЕРБ проголосовали около 25,5%, такой же результат блок получает и по информации социологического агентства Market Links.

Партия "Продолжаем перемены" занимает второе место: по подсчетам Alpha Research, она набрала 19,9% голосов, а в соответствии с данными Market Links - 18,4%.

В новом, 48-м Народном собрании (парламенте Болгарии) также будут работать представители Движения за права и свободы, которые набрали 14,4% и 12,6% голосов по подсчетам Alpha Research и Market Links соответственно, блока "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (10,2% и 11,2%), партии "Возрождение" (10% и 10,4%) и партии "Есть такой народ" (4,2%).