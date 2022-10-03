Блок ГЕРБ-СДС побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ЦИК

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил (ГЕРБ-СДС) побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии по итогам обработки 96,95% протоколов к 06:00. Об этом в понедельник сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным, опубликованным на сайте ЦИК, ГЕРБ-СДС набирает 25,46% голосов и может получить 67 депутатских мандатов. За коалицию "Продолжаем перемены" проголосовали 20,31% избирателей (55 мандатов), за Движение за права и свободы (ДПС) - 13,28% (35), за партию "Возрождение" - 10,21% (26), за коалицию "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" ("БСП за Болгарию") - 9,31% (24), за блок "Демократическая Болгария" - 7,52% (20), за объединение "Болгарский восход" - 4,68% (13). Остальные политические объединения не преодолевают четырехпроцентный избирательный барьер. Подсчет голосов завершается. У ЦИК есть четыре дня, чтобы подвести окончательные итоги выборов.