В Европарламенте спрогнозировали ситуацию с газом зимой

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента заявила, что европейские страны смогут обойтись без российского газа предстоящей зимой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.

По прогнозу Симсон, у стран Евросоюза (ЕС) достаточно запасов, чтобы пережить ситуацию без поставок российского газа при мягкой погоде.

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличили поставки европейским клиентам до 4,37 миллиона тонн, хотя и не вывели их на полную мощность.

Ранее канцлер ФРГ Шольц отметил, что Германия готова обеспечить свою безопасность в области энергетики вне зависимости от инцидента на «Северных потоках».