Парламентарии Британии захотели отставки Трасс

Около ста членов парламента Великобритании написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии («Комитет 1922») Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия лидеру партии, премьер-министру страны Лиз Трасс. Об этом сообщает издание iNews, ссылаясь на депутатов, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Около ста членов парламента из числа консерваторов могли написать письма, требуя провести голосование о смещении Лиз Трасс», — сообщается в статье.

По информации издания, один из консерваторов сообщил, что председателю «Комитета 1922», который вернется из отпуска и приступит к работе 17 октября, может потребоваться помощь нескольких людей, чтобы открыть дверь кабинета, которая, по его словам, будет завалена письмами. iNews отмечает, что лишь одному Брейди известно о количестве поданных сообщений.

Еще один источник, утверждает издание, предполагает, что руководство комитета, возможно, проведет свой вотум недоверия Трасс. Сообщается, что если оно объявит, что больше не поддерживает премьера, то Брейди может предложить ей уйти в отставку.

Согласно правилам Консервативной партии, члены парламента могут написать Брейди письмо и попросить провести вотум недоверия лидеру партии. Для этого нужно, чтобы проголосовали около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия, должно проводиться тайное голосование всех членов парламента от партии.

По правилам, если лидер партии набирает более 50% голосов, то он должен остаться на своем посту и получить годовой иммунитет. Если он набирает менее 50%, то он проигрывает, поэтому должен уйти в отставку и лишиться права участвовать в следующих выборах лидера.

Ранее издание The Atlantic сообщало, что новый премьер-министр Великобритании Трасс стала самым непопулярным политиком страны.