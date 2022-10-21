Премьер Греции считает полезным первое общение между министрами обороны Греции и Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает полезной недавнюю первую встречу греческого министра обороны Никоса Панайотопулоса и его турецкого коллеги Хулуси Акара и подчеркивает, что окна диалога с Турцией всегда открыты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обмен, противостояние мнений [Греции и Турции на недавнем неформальном саммите ЕС в Праге], я считаю, были крайне полезными, так как они происходили на глазах у всех лидеров, участвовавших в Европейском политическом сообществе", - заявил премьер в пятницу на пресс-конференции для греческих журналистов по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, которую транслировал новостной телеканал ERT News. "Считаю позитивным, что между двумя министрами обороны было первое общение, и при определенных условиях это общение может продолжаться", - сказал Мицотакис.