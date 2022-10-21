Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать правительство, сообщил журналистам представитель канцелярии главы государства Уго Дзампетти, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, Мелони сразу передала президенту список кандидатов на министерские должности.

Приведение новых министров к присяге запланирована на утро субботы 21 октября.

В списке Мелони два вице-премьера - это будут глава партии "Лига" Маттео Сальвини (министр инфраструктуры) и видный представитель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни (глава МИД).