Минфин Британии задумал повысить налоги в новом бюджете

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант задумал повысить налоги на общую сумму до 20 миллиардов фунтов стерлингов в бюджете, который должен быть утвержден 31 октября. Об этом пишет The Telegraph, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По данным издания, Хант планирует реформировать правила прироста капитала и отказаться от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

Ранее газета Times сообщила, что Джереми Хант предложил заморозить расходы на оборону на ближайшие пять лет для стабилизации финансовой ситуации в Соединенном Королевстве. Хант заявил о возможности сохранения расходов на вооруженные силы на уровне около 2 процентов от ВВП до 2026-2027 годов.