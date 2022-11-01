Международный аэропорт имени Николы Теслы в Белграде возобновил работу

Международный аэропорт имени Николы Теслы в Белграде в понедельник возобновил работу после перерыва, обусловленного техническими причинами. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиасообщение в аэропорту имени Николы Теслы нормализовано, все вылеты и прилеты [самолетов] выполняются без помех, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter. - Мы благодарим пассажиров за понимание и терпение".

Как передавала пресс-служба аэропорта, его работа была приостановлена по техническим причинам в понедельник с 16:45.