Шольц признался в регулярных обращениях к Меркель за советом

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей на посту Ангелой Меркель, несмотря на то, что они состоят в разных партиях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает в воскресенье Die Welt.

Издание напомнило, что Шольц — член Социал-демократической партии, а Меркель — Христианско-демократического союза.

"Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях", — сказал действующий канцлер ФРГ.

По словам Шольца, он советуется не только с Меркель, но и со многими другими людьми, которые находятся "вдали от правительственных партий". Политик отметил, что "не чувствует себя одиноким".