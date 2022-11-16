Словакия впервые подняла уровень защиты воздушного пространства до максимального

Словакия впервые в истории государства подняла уровень защиты национального воздушного пространства до самого высокого после инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Эдуарда Хегера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Словакия укрепила свою безопасность. Национальные и международные системы приведены в полную готовность. Словакия обеспечила защиту своего воздушного пространства, чего раньше не делала", - привело агентство слова Хегера.

Он выразил обеспокоенность, что такой инцидент может случиться и на территории Словакии, так как она является соседом Украины.