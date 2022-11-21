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Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года

Европа Материалы 21 ноября 2022 08:22 (UTC +04:00)
Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года

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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует нанести визит в Китай в начале следующего года. Об этом в опубликованном в понедельник интервью китайской газете Global Times заявил посол Франции в Китае Лоран Били, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Макрон с момента вступления в должность уже дважды посещал Китай и намерен нанести визит в КНР в начале следующего года", - сообщил он, отметив, что Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты: за три года с начала пандемии они разговаривали более 10 раз.

"Однако личные встречи обладают ключевым значением для успешного и содержательного сотрудничества между нашими странами. Недавняя встреча президента Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия", - сказал дипломат.

Как отметил он, в ходе телефонных звонков Макрон и Си Цзиньпин часто обсуждают кризис в Украине, ситуацию на Корейском полуострове, борьбу с изменением климата и продовольственную безопасность.

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