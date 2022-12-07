Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В Польше рассматривают возможность размещения комплексов Patriot из Германии

Европа Материалы 7 декабря 2022 00:27 (UTC +04:00)
В Польше рассматривают возможность размещения комплексов Patriot из Германии

Читайте Trend в

Польские власти рассматривают возможность разместить на своей территории зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"После разговора с министром обороны Германии я был разочарован решением отказать в поддержке Украины. В то же время мы приступили к действиям, которые предусматривают размещение установок и их включение в нашу систему", - написал он в твиттере.

Ранее польская сторона выступила с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, были бы поставлены в Украину, однако Берлин от такой идеи отказался.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости