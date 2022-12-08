Нидерланды могут ограничить экспорт оборудования для микросхем в КНР

Власти Нидерландов рассматривают возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай оборудования, необходимого для производства некоторых видов микрочипов. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, предполагаемые ограничения коснутся продажи оборудования, используемого для производства чипов с техпроцессом до 14 нанометров или для более продвинутых видов.

Инициатива, отмечают источники агентства, является шагом в поддержку усилий Вашингтона по сдерживанию амбиций Пекина в сфере производства микросхем и военной отрасли. Введение новых мер экспортного контроля может быть согласовано уже в январе. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются и условия могут претерпеть изменения.

Согласно сведениям Bloomberg, Тарун Чабра, курирующий технологическую отрасль в Совете национальной безопасности Белого дома, совместно с заместителем министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Аланом Эстевезом в конце ноября посетил Нидерланды для обсуждения вопросов экспортного контроля с голландскими коллегами.

Как поясняет агентство, Нидерланды и Япония за пределами Соединенных Штатов являются ведущими поставщиками оборудования и технологий для производства передовых полупроводников.