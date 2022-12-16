Во Франции 10 человек погибли из-за пожара

По меньшей мере десять человек погибли, в том числе пятеро детей, 14 пострадали в результате пожара в жилом доме в Вольс-ан-Велене, расположенном в юго-восточном регионе Франции Овернь-Рона-Альпы. Об этом сообщила в пятницу префектура департамента Роны на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Причина пожара до сих пор неизвестна. По предварительным данным, погибли десять человек, в том числе пятеро детей, четыре человека находятся в критическом состоянии, и еще десять человек получили легкие ранения", - говорится в заявлении префектуры.

В тушении пожара было задействовано 170 пожарных и 65 единиц техники.