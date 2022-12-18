Лео Варадкар стал новым премьером Ирландии

Президент Ирландии Майкл Хиггинс назначил лидера партии "Фине гэл" Лео Варадкара премьер-министром страны по представлению большинства членов ее парламента, собравшегося в субботу на внеочередное заседание, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с договоренностью, достигнутой ранее коалиционным правительством партий "Фине гэл" и "Фианна фойл", Варадкар сменил на посту главы кабинета Михола Мартина, который займет должность заместителя премьера и министра иностранных дел вместо Саймона Коувени.

"Ирландия вновь должна стать местом, где можно мечтать о собственном доме, о лучшей жизни, о лучшей Ирландии. Что самое важное, она должна стать местом, где эти мечты могут воплотиться в жизнь", - сказал Варадкар, чье выступление перед депутатами транслировалось на сайте ирландского парламента. "Мечты о лучшем будущем нельзя строить, находясь в тупике и сохраняя статус-кво, - добавил он. - Я хочу работать со всеми партиями в этом парламенте и в Северной Ирландии, а также с британским правительством и нашими партнерами в Европейском союзе, чтобы добиться прогресса по теме протокола [о Северной Ирландии] и восстановить работу институтов, предусмотренную [Белфастским] соглашением".

Варадкар садится в премьерское кресло во второй раз. Он уже занимал этот пост с 2017 года по 2020-й. Тогда политик, родившийся в семье индийского врача и ирландки, стал первым в истории страны представителем национального меньшинства на посту главы правительства, а также первым открытым геем, возглавившим кабинет министров. Вступив в должность в 38 лет, он также стал самым молодым ирландским премьером.