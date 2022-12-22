Австрия намерена сократить энергопотребление на 18% к 2030 году

Австрийские власти планируют сократить общий уровень энергопотребления страны примерно на 18% к 2030 году. Об этом в четверг написала на своей странице в Twitter министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К 2030 году мы хотим сократить общее энергопотребление в Австрии примерно на [одну] пятую часть. Для этого нам нужна скорость в том, что касается сбережения энергии. Мы поддерживаем домохозяйства и компании в этой важной задаче - [выплатой] €190 млн в год", - отметила глава австрийского энергетического ведомства.

Правительство республики установило целевое значение уровня потребления энергии к 2030 году: оно должно снизиться с нынешних 310 ТВт·ч до 255 ТВт·ч.