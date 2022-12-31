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В Хельсинки из-за порывистого ветра отменили новогодний фейерверк

Европа Материалы 31 декабря 2022 21:38 (UTC +04:00)
В Хельсинки из-за порывистого ветра отменили новогодний фейерверк

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В Хельсинки из-за сильного порывистого ветра отменен новогодний фейерверк. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила мэрия города 31 декабря.

Директор-распорядитель фонда праздничных новогодних мероприятий Стуба Никула выразил сожаление в связи с этим решением.

"Фейерверки всегда несут с собой риски из-за ветра. В центре города ситуация всегда сложная и безопасность прежде всего", - отметил он и назвал порывы ветра главной помехой для пиротехники.

В Хельсинки должны были состояться два фейерверка: первый - в конце детского новогоднего мероприятия в 18:00, а в полночь в конце большого праздничного концерта - главный фейерверк.

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