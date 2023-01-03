Великобритания собирается признать КСИР террористической организацией

Британские власти собираются признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией в ближайшие недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph.

В случае внесения КСИР в список террористических организаций принадлежность к нему, а также участие в его мероприятиях, ношение его символики и поддержка его деятельности станет уголовно наказуемым преступлением в Соединенном Королевстве. Издание отметило, что признание КСИР террористической организацией поддерживает глава МВД Суэлла Браверман и ее заместитель Том Тугендхат, который считается основным автором инициативы.

Всего с 2000 года после принятия соответствующего законодательства террористическими в Великобритании были признаны 78 организаций. 16 ноября глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум утверждал, что власти Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или убить проживающих в Великобритании критиков Тегерана.

В декабре Евросоюз ввел санкции против КСИР за "казни и насилие в отношении невинных людей". До этого власти ЕС заявляли, что рассматривают возможность внесения стражей исламской революции в террористический список. США внесли КСИР в террористический список в 2019 году.