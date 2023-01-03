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ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19 для борьбы со вспышкой заболевания

Европа Материалы 3 января 2023 08:36 (UTC +04:00)
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19 для борьбы со вспышкой заболевания

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ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь Пекину сдержать вспышку заболевания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников.

«Комиссар (по здравоохранению Стелла) Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы оказать солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС», — рассказал один из собеседников издания.

Он подчеркнул, что китайская сторона пока не ответила на данное предложение.

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