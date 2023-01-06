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Два человека погибли при крушении самолета в Испании

Европа Материалы 6 января 2023 02:32 (UTC +04:00)
Два человека погибли при крушении самолета в Испании

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Два человека погибли в результате крушения легкого самолета в испанской провинции Мурсия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает газета El Pais.

По ее информации, двухместный самолет, на котором летели двое мужчин, 54 и 47 лет, разбился в районе аэродрома Лос-Гарранчос​​​. Это произошло примерно в 500 метрах от места взлета.

По предварительным данным, пилот небольшого самолета потерял управление. В результате удара о землю воздушное судно загорелось.

Полиции и пожарным удалось найти обломки легкого самолета и тела погибших.

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