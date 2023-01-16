В Нидерландах выявили 27 футболистов, делавших незаконные ставки на матчи

Нидерландские власти выявили в последние месяцы 27 футболистов, которые делали ставки на матчи с собственным участием или игры в рамках соревнований, где принимает участие их клуб. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на доклад, подготовленный специальным подразделением Управления по азартным играм, который призван реагировать на сигналы о возможных договорных матчах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, такие действия являются уголовно наказуемым преступлением. Речь идет о 25 профессиональных футболистах, играющих в высшей лиге или первом дивизионе, и двух спортсменах-любителях, выступающих во втором дивизионе.

Как утверждается в докладе, одни футболисты делали ставки на матчи со своим участием, другие - на матчи в своей лиге, но с участием только соперничающих команд. Кроме того, были выявлены футболисты, делавшие оба вида ставок.