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Шведский премьер заявил о желании возобновить диалог с Турцией по НАТО

Европа Материалы 24 января 2023 23:31 (UTC +04:00)
Шведский премьер заявил о желании возобновить диалог с Турцией по НАТО

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Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон во вторник заявил о желании восстановить диалог с Турцией на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Стокгольмом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы хотели бы призвать к спокойствию, к размышлению, чтобы мы смогли вернуться к дееспособным переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу членства в НАТО", - сказал шведский премьер на пресс-конференции, которую транслировало Шведское радио.

По его словам, "нет более важного вопроса в сфере национальной безопасности, чем тот, который связан с нашим вместе с Финляндией скорейшим вступлением в НАТО".

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