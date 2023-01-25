Берлинский аэропорт 26 января возобновит работу после забастовки персонала

Берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) в четверг, 26 января, возобновит работу после прошедшей в среду предупредительной забастовки, приведшей к массовой отмене рейсов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы аэропорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того, как осуществление пассажирских перевозок в [берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта] BER было невозможно из-за предупредительной забастовки в среду, 25 января 2023 года, полеты возобновятся в четверг, 26 января 2023 г.", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что инфраструктура аэропорта будет полностью готова к работе после перерыва, вызванного забастовкой.

В четверг в берлинском аэропорту из-за отмены рейсов и перебронирования билетов в день забастовки прогнозируется временное увеличение пассажиропотока. Наплыв путешественников, как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, ожидается утром и в полдень.

Ранее германский профсоюз Verdi объявил о проведении 25 января забастовки сотрудников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов в берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Стачка нарушила планы 35 тыс. пассажиров. Verdi требует повышения заработной платы на €500 для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель со своей стороны готов предложить более долгосрочные контакты, но при сохранении нынешней зарплаты.