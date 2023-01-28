Во Франции считают, что развитие и обогащение Азии и Африки усилят миграцию в ЕС

Жители африканских и азиатских стран еще активнее будут пытаться попасть в Европу, если их страны будут развиваться и у них будет больше денег. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развитие Азии и Африки парадоксальным образом заставляет все больше людей уезжать на европейский континент, поскольку у людей появляется больше средств для оплаты образования и путешествий", - сказал он.

Министр выразил мнение, что "иммиграция - это глобальный фактор, который будет сохраняться в ближайшие годы", независимо от действий политиков. В то же время он указал на "сокращение количества демократий в мире" и предупредил, что "Сахара станет непригодной для жизни в результате глобального потепления". Также Дарманен отметил, что сейчас у Франции испортились отношения с рядом стран на континенте.

"Еще вчера у нас были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо. Я занимаю пост министра внутренних дел в то время, когда эти страны больше не поддерживают с нами отношений. Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию", - сказал он.

Глава МВД заявил, что, несмотря на сохраняющиеся из-за ковида сложности с депортацией нелегалов, Франции удалось выслать в 2022 году на 15% больше человек, чем раньше. Однако, по его словам, 2023 год "станет настоящим годом высылки", особенно если правительству удастся провести через парламент закон об изменении правил иммиграции. 1 февраля он должен поступить на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Дарманен признал, что в 2022 году власти выдали рекордное количество видов на жительство, однако подчеркнул, что прирост в основном достигнут за счет специалистов и студентов, а не "семейных" мигрантов.